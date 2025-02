Das St. Tropez des Mittelmeeres, Cala Millor, erfreut sich eines durchweg heiteren und klaren Himmels am 18. Februar 2025. Auf der wunderschönen Insel Mallorca überzeugt dieser idyllische Badeort mit einem Wetter, das für langanhaltendes Vergnügen sorgt. Mit minimalen Temperaturen von 12,32ºC und maximale Temperaturen von 15,47ºC, setzt Cala Millor die Messlatte für einen perfekten Wintertag in Spanien hoch.

Temperaturen ändern sich mit den Tageszeiten

Die morgendlichen Temperaturen in Cala Millor starten mit 12,59ºC auf der Waage und steigen im Laufe des Tages auf 15,47ºC an. Im Nachmittag zeigt das Thermometer eine leicht sinkende Temperatur von 13,49ºC auf, während die nächtliche Temperatur bei 13,44ºC hält, ideal für alle die den Abend draußen verbringen möchten.

Das Thermische Gefühl 'auf der Haut'

Hinzu kommt das fabelhafte thermische Gefühl, das Cala Millor zu bieten hat. Wenn die Sonne aufgeht, ist ein leichter Hauch von 12,12ºC zu spüren. Während des Tages steigt das Thermometer dann auf angenehme 14,93ºC an und kühlt am Nachmittag auf 13,17ºC ab. Die Nacht präsentiert sich mit einem fast identischen Wert von 13,11ºC.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die atmosphärische Szenerie wird durch einen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% vervollständigt. Der Wind bläst mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 4,88m/s aus Richtung 160º. Windböen erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 6,29m/s, genug um die Segel zu setzen. Die Wolkendecke bleibt mit lediglich 9% äußerst niedrig und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei einem erfreulichen 0%.

Somit erwartet uns in Cala Millor ein Tag, der sowohl erholsame Sonnenbäder am Strand als auch belebende Spaziergänge durch die atemberaubende Umgebung zulässt. Ein idealer Tag, um jeden Augenblick der reinen mediterranen Lebenskulisse in vollen Zügen zu genießen.