Mitten im Winter erwartet die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, Mallorca, ein überwiegend bewölkter Tag mit milden Temperaturen. Die Prognose für den 18. Februar 2025 zeigt sowohl am Morgen als auch in der Nacht kühlere Temperaturen, während es am Tag und am Nachmittag leicht ansteigt. Es wird empfohlen, einen Pullover oder eine leichte Jacke mitzunehmen, um sich vor dem kühlen Wetter zu schützen. Trotz der Wolkendecke gibt es keine Prognosen für Niederschläge, was gute Nachrichten für diejenigen sind, die die Umgebung erkunden möchten.

Überblick über die Temperaturen Die Temperaturen für den Tag werden zwischen 13,44ºC und 15,67ºC liegen. Der Morgen beginnt mit einer erfrischenden Temperatur von 13,48ºC, die über den Tag hinweg auf das Tageshoch von 15,61ºC ansteigt. Der Nachmittag wird mit moderaten 15,05ºC ausklingen, während der Abend eine angenehme Temperatur von 13,99ºC mit sich bringen wird. Bitte beachten Sie, dass diese Temperaturen für Port d'Andratx im Winter mild sind, und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen für den Tag werden etwas unter den tatsächlichen Temperaturen liegen. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 13,21ºC haben, das tagsüber auf 15,26ºC und nachmittags auf 14,67ºC steigt. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 13,61ºC. Obwohl diese Temperaturen angenehm sind, ist es ratsam, sich warm zu kleiden, besonders in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Temperaturen tendenziell niedriger sind. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre wird mit einem Druck von 1017 hPa stabil sein, und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 78% liegen. Dies kann zu einem Gefühl von Kühle in der Luft führen, besonders während des Morgens und nachts. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,68m/s aus etwa 99º wehen, mit Windböen von bis zu 7,25m/s. Es kann empfehlenswert sein, eine Jacke oder winddichte Kleidung mitzunehmen, um sich vor dem Wind zu schützen. Zudem wird die Wolkendecke bei 75% liegen, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gleich Null.