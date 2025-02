Santanyí, ein malerischer Ort auf der Sonneninsel Mallorca, erwartet am 18. Februar 2025 mildes und mäßig bewölktes Wetter. Mit Temperaturen, die zwischen 12.62ºC und 16.12ºC pendeln, wird es ein idealer Tag sein, um die schönen Landschaften rund um diese mallorquinische Ortschaft zu genießen. Es wird ein Tag ohne Regen sein und Obwohl wir einige Wolken sehen werden, ist die Bewölkung nur mäßig.

Temperaturen während des Tages

Der Tag beginnt in Santanyi mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 12.62°C. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 16.12°C. Am Nachmittag kühlt es sich dann auf 13.61°C ab, um in der Nacht wieder auf etwas wärmere 13.7°C zu gehen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen halten sich jedoch in einem ähnlichen Rahmen: Morgens bei 12.31°C startend, steigt das Thermometer tagsüber auf 15.62°C um danach auf 13.32ºC gegen Nachmittag zu fallen. In der Nacht beträgt das gemessene thermische Gefühl 13.45ºC.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 70%, werden wir eine klare und angenehme Atmosphäre haben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.43m/s in eine Richtung von 141º und kann in Böen bis zu 6.29 m/s erreichen. Es herrscht also eine leichte Brise, perfekt für einen entspannenden Spaziergang.

Also packen Sie Ihre Jacke ein und genießen Sie einen Tag in Santanyí, wo das Wetter keinen Regenschirm, dafür aber sonnige Gesichter hervorbringt!