Wir erwartet für den 18. Februar in Santa Ponsa, dem beliebten Urlaubsziel auf der Insel Mallorca, einen überwiegend bewölkten Himmel. Trotz der Wolkendecke sind extreme Wetterereignisse wie Regen nicht vorgesehen. Die Temperaturen bleiben mild, mit morgendlichen, täglichen, nachmittäglichen und nächtlichen Durchschnittswerten, die für Komfort und Erholung sorgen.

Mildes Klima: Die Temperaturen in Santa Ponsa

Der Tag beginnt in Santa Ponsa mit einer angenehmen Temperatur von 12,21°C am Morgen, die auf bis zu 16,01°C am Tag steigt. Am Nachmittag können wir mit einer Temperatur von 14,08°C rechnen, bevor sie in der Nacht auf 12,98°C fällt.

Das thermische Gefühl in Santa Ponsa

Das gefühlte Klima, auch als thermisches Gefühl bekannt, wird beeinflusst von diversen Faktoren wie Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Am besagten Tag wird das thermische Gefühl in Santa Ponsa morgens bei 11,86°C, tagsüber bei angenehmen 15,55°C, am Nachmittag bei 13,63°C und in der Nacht bei 12,58°C liegen.

Die Luftdruck-, Luftfeuchtigkeits- und Windverhältnisse

Die Atmosphäre wird einen Druck von 1017 hPa aufweisen, zusammen mit einer Humidität von 72%. Was den Wind angeht, erwarten wir eine Geschwindigkeit von 5,04 m/s in Richtung 83º und Böen von bis zu 6,02 m/s. Es wird damit rechnen, dass die Wolkendecke bei etwa 64% liegt, mit einer sehr niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Wir freuen uns auf einen ruhigen, bewölkten Tag in Santa Ponsa und ermutigen Sie, das wundervolle milde Klima zu genießen. Bleiben Sie sicher und informiert, während Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf unserer schönen Insel Mallorca machen!