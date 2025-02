In Cala Rajada erwartet uns am 18. Februar 2025 ein Tag mit klarem Himmel und einer angenehmen Frische in der Luft. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen fast knapp die 16ºC, während es morgens und in der Nacht etwas kühler bleibt. Dazu wird ein leichter Wind aus südöstlicher Richtung wehen, was die Wetterbedingungen insgesamt noch angenehmer macht. Die Voraussetzung für einen fantastischen Tag im Freien sind also gegeben.

Die erwarteten Temperaturen Wer sich morgen in aller Frühe auf den Weg macht, kann mit milden 12.99ºC rechnen. Mit Fortschreiten des Tages bewegt sich das Quecksilber in Richtung 15.82ºC, dem Höchstwert unseres Tages. Während es am Nachmittag etwas abkühlt, auf immer noch sehr angenehme 13.97ºC, bleibt die Temperatur in der Nacht mit 13.8ºC fast auf dem gleichen Niveau. Tatsächlich gefühlte Temperaturen Morgens werden sich die 12.99ºC dank des milden Windes leicht kühler anfühlen, nämlich etwa wie 12.64ºC. Ähnlich wird es speziell am Nachmittag sein, wo trotz tatsächlicher Temperaturen von 13.97ºC nur berauschende 13.67ºC gefühlt werden. Tagsüber und in der Nacht liegen die gefühlten Temperaturen jeweils leicht unter den tatsächlichen Temperaturen, bei 15.29ºC bzw. 13.51ºC. Druck, Feuchtigkeit und Wind Was die übrigen Wetterbedingungen angeht, befinden sich der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich für diese Jahreszeit auf Mallorca, mit Werten von etwa 1017 hPa und 70%. Dazu gesellt sich ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.45 m/s und gelegentlichen Böen von 6.58 m/s aus Richtung 163º. Alles in allem genau das Richtige für einen angenehmen Wintertag auf Mallorca. Die Bedingungen sind also optimal für einen klaren Himmel und sonnenverwöhnte Tage. Mit einer Wolkendecke von nur 6% beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regen 0%. Genießen Sie also den schönen Tag in Cala Rajada!