Guten Tag liebe Leserinnen und Leser! Der heutige Tag in Palma, dem Herzen von Mallorca, zeichnet sich durch leicht bewölktes Wetter aus, kombiniert mit angenehmen Temperaturen. Der Wolkengrad erreicht 100%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegt. Unser guter Freund, der Wind, wird uns heute mit einer Geschwindigkeit von 4 m/s und gelegentlichen Böen von 4.84 m/s aus Richtung 70 Grad begleiten.

Das Temperaturenmuster

Die Temperaturen bewegen sich heute in einem idealen Bereich. Mit einer minimalen Temperatur von 12.3°C und einer maximalen Temperatur von 19.48°C, bietet der Tag optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Besonders vormittags mit 13.38°C und mittags mit 19.45°C erscheint das Wetter sehr angenehm. Auch der Nachmittag und Abend bleiben mit 14.59°C bzw. 13.43°C sehr komfortabel.

Gefühlte Temperaturen im Detail

Wie immer möchten wir darauf hinweisen, dass sich Temperaturwerte möglicherweise anders anfühlen können. Für heute Morgen liegt das thermische Gefühl bei 12.52°C, während es mittags auf etwa 18.91°C ansteigt. Am Nachmittag wird es sich dann wie 14.01°C anfühlen, und in der Nacht verringert sich dieser Wert auf 12.66°C. Trotz der bedeckten Wolkendecke bleiben die Temperaturen durchweg angenehm.

Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den heutigen Tag beträgt 1019 hPa, während sich der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 56 befindet, was insgesamt für trockene Bedingungen sorgt. Wie bereits erwähnt, weht der Wind heute aus 70 Grad Richtung mit einer Geschwindigkeit von 4 m/s und gelegentlichen Böen von 4.84 m/s. Ein leichter Wind, der den Tag erfrischend gestaltet.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir in Palma für den heutigen 19. Februar 2025 ein wolkenreiches, aber zugleich angenehm mildes Wetter erwarten können. Und auch wenn sich der Himmel mit Wolken bedeckt zeigt, zeigt sich Mallorcas Charme in vollem Glanz. Der ideale Tag, um die Insel zu erkunden und in die Fertigkeiten unserer lokalen Handwerker, Ausstellungen und Cafés einzutauchen. Bleiben Sie gesund und genießen Sie Ihren Tag!