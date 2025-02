Willkommen bei Ihrer vertrauenswürdigen Wettervorhersage für Palma. Ein Blick auf den 21. Februar 2025 offenbart ein überwiegend bewölktes Szenario, gepaart mit milden Temperaturen und einer sanften Brise. Die Sonnenverwöhnten unter uns könnten einen klaren, blauen Himmel vermissen, aber für alle, die sich nach einer Abwechslung von der Hitze sehnen, ist es ein guter Grund, hoffnungsvoll in den Tag zu blicken.

Moderate Temperaturen trotz wolkenbedecktem Himmel

Die Temperaturspanne ist beträchtlich und bringt Minimalwerte von 11,57ºC und Höchstwerte von 15,44ºC mit sich. Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 12ºC am Morgen, die bis auf 15,34ºC mittags ansteigt. Im weiteren Verlauf des Tages kühlt es sich auf 12,25ºC am Nachmittag und schließlich auf 11,63ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen unterstreichen den milden Charakter des Tages

Das Thermometer mag eine Sache sein, aber wie wir das Wetter "fühlen", ist eine ganz andere Geschichte. Mit gefühlten Temperaturen, die in etwa mit den tatsächlichen Messwerten übereinstimmen, verspricht der Tag, durchweg gemütlich zu sein. Am Morgen liegt das gefühlte Thermometer bei 11,42ºC, was weiter auf 14,81ºC am Tag ansteigt, bevor es auf 11,88ºC am Nachmittag und schließlich 11,28ºC in der Nacht abfällt.

Weitere wetterbedingte Details: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck ist mit 1026 hPa relativ normal, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegt, was auf eine leicht feuchte Atmosphäre hindeutet. Eine sanfte Brise ist zu erwarten, mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3,16m/s aus dem Süden (Richtung 201º), mit Böen von bis zu 3,63m/s. Es besteht eine 78%ige Wahrscheinlichkeit für eine wolkige Abdeckung und erfreulicherweise eine Null-Prozent-Wahrscheinlichkeit für Regen, so dass trotz des überwiegend bewölkten Himmels kein Regenschirm benötigt wird. Zum Abschluss, lassen Sie sich vom überwiegend bewölkten Wetter nicht abschrecken. Es ist noch immer ein guter Tag, um Palma zu genießen - ob bei einem Spaziergang durch die Altstadt oder bei einer Tasse Kaffee in einem gemütlichen Café. Bleiben Sie mit uns für die aktuellsten Wetterinformationen auf dem Laufenden.