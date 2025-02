Man kann jede noch so ausgedehnte Sonnenliege auf Mallorca gegen die charmante Mischung aus mediterraner Sonne und frischer Gebirgsluft hier in Sóller eintauschen. Heute, am 21. Februar 2025, wechselt das Wetterbild jedoch hin zu überwiegend bewölkten Himmel, der dennoch seine eigenen Eindrücke hinterlässt. Die Temperaturen variieren während des Tages zwischen gemütlichen 10.23ºC und frühlingshaften 16.5ºC.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Den Tag begrüßen wir morgens mit erfrischenden 11.32ºC, während sich unsere Stadt am Mittag auf eine angenehm warme 16.5ºC erwärmt. In den Nachmittagsstunden gestaltet sich das Wetter mit zirka 11.67ºC weiterhin günstig, bevor die Nacht bei milden 11ºC ausklingt. Das gefühlte Thermometer Die reinen Zahlen der Temperatur alleine geben jedoch nicht das vollständige Bild des Wetters preis. Das tatsächliche thermische Gefühl zeigt ein anderes Bild: Morgens liegt das gefühlte Thermometer bei 10.83ºC, während es tagsüber auf 15.98ºC klettert. Nachmittags gestaltet sich die gefühlte Temperatur hier in Sóller mit 11.32ºC, bevor sie sich nachts auf 10.64ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Nicht minder wichtig für das Gesamtbild sind der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit. Für den heutigen Tag messen wir einen Luftdruck von 1025 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht hauptsächlich aus Richtung 145º mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 2.86m/s und Böen, die eine Stärke von bis zu 3.2m/s erreichen können. Trotz der hohen Wolkendecke von 72% gibt es erfreulicherweise keine Regenschauer zu erwarten. Abschließend lädt das Wetter in Sóller auf Mallorca auch am heutigen 21. Februar zu wunderschönen Spaziergängen und verträumten Café-Besuchen ein, sodass kein Wunsch offen bleiben sollte. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag unter dem wechselhaften Himmel von Sóller.