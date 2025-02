Es sind nur wenige Wolken für den kommenden Tag in Cala Millor vorhergesagt - eine Aussicht, die Einheimische und Besucher gleichermaßen erfreuen dürfte. Während in vielen Teilen Europas noch winterliches Wetter herrscht, beginnt der Frühling auf der wunderbaren Insel Mallorca bereits im vollen Gange.

Temperaturen: Schon beinahe frühlingshaft

Die erwarteten Temperaturen sind in Cala Millor durchaus erfreulich. Mit einem Minimum von 10.32ºC und einem Maximum von 14.29ºC herrschen angenehme Bedingungen. Der Morgen startet mit milden 10.32ºC, steigert sich am Tag auf wohlige 13.9ºC, kühlt am Nachmittag auf immer noch angenehme 12.27ºC ab, und hält in der Nacht ein wärmendes 12.55ºC bereit.

Gefühlte Temperaturen: Worauf Sie sich einstellen können

Doch wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Nun, das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 9.71ºC liegen, tagsüber auf 13.3ºC ansteigen, am Nachmittag auf 11.77ºC sinken und nachts bei etwa 12.11ºC verweilen. Eine angenehme Brise dürfte das Wetter sehr genießbar machen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erwarten Sie Leichtigkeit

Was die restlichen Wetterbedingungen angeht, lässt sich ein atmosphärischer Druck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent vorhersagen. Gemäßigter Wind mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.84 m/s aus südlicher Richtung und gelegentlichen Böen von 7.12 m/s wird erwartet. Wer also einen Spaziergang am Strand plant, sollte sich darauf einstellen. Die Wolkendecke beträgt lediglich 22%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% unglaublich gering. Abschließend lässt sich sagen, dass der 21. Februar in Cala Millor ein hervorragender Tag zu werden verspricht - ein typisch milder Wintertag auf der beliebten Mittelmeerinsel Mallorca mit frühlingshaften Temperaturen und wenig Wolken. Genießen Sie das Wetter!