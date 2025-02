Der Himmel über Port d'Andratx beherbergt am 21. Februar 2025 viele Wolken. Trotz der wolkigen Bedingungen bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, was einen gemütlichen Tag voller Wolkenpromenaden und gelegentlicher Sonnenstrahlen verspricht. Die Temperaturen sind mild und angenehm, ideal für alle, die einen gemütlichen Tag auf Mallorca genießen möchten.

Beobachtungen zur Temperatur

Die Minimaltemperatur des Tages liegt bei behaglichen 13.63ºC, während die Maximaltemperatur geringfügig auf 14.4ºC ansteigt. Am Morgen können wir erfreuliche 13.86ºC erwarten, die sich am Tag auf 14.36ºC erwärmen. Der Nachmittag kühlt sich leicht auf 13.86ºC ab und die Temperatur steigt in der Nacht geringfügig auf 14.03ºC an.

Eindrücke zur gefühlten Temperatur

Unsere Sinne sprechen eine ähnliche Sprache wie das Thermometer. Das gefühlte Temperatur-Profil für den Tag beginnt am Morgen mit 13.36ºC, steigt tagsüber auf 13.89ºC und kühlt nachmittags auf 13.52ºC ab. Die Nacht bringt eine leichte Erwärmung auf 13.73ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1026 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hinweist. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 78%, was eine erfrischende Brise verspricht. Der Wind weht mit moderaten 6.66m/s aus Richtung 131º und Böen erreichen Geschwindigkeiten von 8.11m/s. Mit einer Wolkendecke von bedeutenden 96% sollte man den Sonnenhut vielleicht zu Hause lassen.