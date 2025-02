Die Wintermonate auf Mallorca, dem Perlen der Balearen, sind in der Regel recht mild und angenehm, und heute in Santanyí ist keine Ausnahme. Mit nur ein paar Wolken am Himmel, der Prozentanteil der Wolkendecke beträgt gerade mal 22%, und angenehmen Temperaturen zwischen 10.48ºC und 14.66ºC, ist das eine ideale Gelegenheit, einen Spaziergang durch das malerische Dorf zu machen oder das angenehme Wetter einfach auf einer gemütlichen Terrasse zu genießen. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt heute bei 0, daher können Sie Ihren Regenschirm getrost zu Hause lassen.

Die Temperaturen: Frisch starten, angenehm ausklingen

Der Tag in Santanyí fängt mit erfrischenden 10.5ºC am Morgen an, eines idealen 'Aufweckers' für diejenigen unter uns, die den ersten Kaffee an der frischen Luft genießen. Tagsüber werden maximal 14.59ºC erwartet, ein perfekter Temperaturrahmen für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten. Am Nachmittag und in der Nacht wird es mit 12.58ºC bzw. 12.89ºC etwas kühler, doch immer noch komfortabel genug, um den Tag im Freien ausklingen zu lassen.

Gefühlte Temperaturen: Fast wie im Frühling

Dank der niedrigen Luftfeuchtigkeit von 75% werden die Temperaturen heute in Santanyí sehr angenehm empfunden. Der morgendliche Frischekick wird mit gefühlten 9.96ºC sogar noch erfrischender sein. Über den Tag hinaus bleibt das thermische Gefühl mit 14.06ºC am Tag, 12.17ºC am Nachmittag und 12.51ºC in der Nacht stetig angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Bedingungen und leichte Brise

Mit einem atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 75% sind die klimatischen Bedingungen bestens für einen ausgeglichenen Tag. Zudem sorgt eine leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.43m/s, Richtung 141º, für eine angenehme Brise. Selbst in Böen erreicht der Wind nur eine Geschwindigkeit von 5.73m/s, was genug ist, um das Haar zu zerzausen, aber nicht genug, um die Pläne für den Tag zu verderben.