Es sieht so aus, als ob wir in Santa Ponsa keinen Sonnenschein erwarten können, da der Himmel stark bewölkt sein wird. Trotzdem werden die Temperaturen mild und angenehm bleiben. Lasst uns einen genaueren Blick auf die Prognose für diesen Tag werfen.

Messbare Temperaturen

Die Tendenz des Tages zeigt ein Temperaturspektrum, das von gemäßigten 12,66ºC bis zu eher milden 14,47ºC reicht. Der Morgen wird mit 12,9ºC beginnen, steigt auf 14,34ºC zur Tagesmitte an, um dann am Nachmittag auf 12,94ºC zu fallen. Die Nacht verspricht mit 13,08ºC auch nicht allzu kalt zu werden.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das oft vom realen Temperaturwert abweicht, liegt morgens bei 12,39ºC, tagsüber steigt es auf 13,81ºC an. Der Nachmittag verzeichnet einen leichten Rückgang auf 12,56ºC und die Nacht pendelt sich durchschnittlich bei 12,77ºC ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die Wetterbedingungen ergeben einen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 76%. Der Wind wird ziemlich moderat sein, wobei die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 4.81m/s aus Richtung 118º beträgt, und Böen können Werte von bis zu 5.95m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 90% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% kann man trotz der starken Bewölkung ein trockenes Wetter erwarten.

Alles in allem wird der 21. Februar 2025 in Santa Ponsa bewölkt, aber mit angenehmen Temperaturen und fast keinen Regenfällen zu erwarten sein. Trotz der Bewölkung klingt das nach einem ziemlich guten Tag, um die Naturschönheiten von Santa Ponsa zu genießen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Wetterberichten und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an!