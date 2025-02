Obwohl wir tief in der Wintersaison auf der wunderbaren Insel Mallorca sind, genießt Cala Rajada milde klimatische Bedingungen mit einem relativ wolkenarmen Himmel. Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der durch minimale Temperaturschwankungen gekennzeichnet ist, da das Thermometer nur einen geringen Bereich umfasst. Vergessen Sie aber nicht, Ihre Jacke mitzubringen, wenn Sie planen, den Tag an der malerischen Küste zu verbringen.

Temperaturen über den Tag

Beginnen Sie den Tag mit der frischen Morgenbrise bei mäßigen 11.01ºC. Im Verlauf des Tages können Sie eine leichte Erhöhung auf 14.2ºC erwarten. Der Nachmittag bietet ein mildes 12.81ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf ein angenehmes 12.93ºC steigt. Die maximale Temperatur während des Tages wird 14.7ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen variieren leicht von den tatsächlichen Werten. Der erwartete Wert am Morgen liegt bei 10.41ºC, während das Thermometer tagsüber auf 13.63ºC klettert. Denken Sie daran, dass es am Nachmittag auf 12.34ºC abkühlen kann, bevor es sich in der Nacht auf 12.52ºC stabilisiert. Tragen Sie eine zusätzliche Schicht, um den Tag gemütlich zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich des atmosphärischen Luftdrucks notieren wir einen Wert von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 75%. Solche moderaten Bedingungen werden normalerweise durch Windböen mit einer Geschwindigkeit von 5.54m/s in Richtung 172º begleitet, die eine maximale Geschwindigkeit von 7.95m/s erreichen können. Trotz einer geringen Bewölkung von 17% ist die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge auf 0% festgesetzt. Somit bleibt der Himmel größtenteils klar und sauber.

Es ist ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit und das Freizeitangebot von Cala Rajada zu genießen, solange Sie die Wetterbedingungen im Auge behalten und entsprechend planen.