Mallorca erwartet ein unbeständiges Wochenende mit Nebel, Wolken und Regenschauern. Trotz des wechselhaften Wetters bleiben die Temperaturen mit bis zu 20 Grad weiterhin ungewöhnlich mild für die Jahreszeit – rund fünf Grad über dem Durchschnitt.

Bereits am Freitag startete der Tag mit dichter Bewölkung und stellenweise Nebel. Der Wind wehte zunächst schwach aus südlichen Richtungen, verstärkt sich jedoch in der Nacht auf Samstag. Laut María José Guerrero, Sprecherin des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Inseln, nähert sich Mallorca eine Atlantikfront, die jedoch abgeschwächt eintreffen wird. Größere Sturmschäden seien nicht zu erwarten, allerdings müsse mit Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte erreichen in Sa Pobla und Palma bis zu 17 Grad.

Am Samstag steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 20 Grad, doch die Sonne zeigt sich weiterhin selten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Süden. Während es morgens und nachmittags meist bedeckt bleibt, muss in der Nacht mit Niederschlägen und vereinzelt sogar Gewittern gerechnet werden.

Auch der Sonntag beginnt trüb: Erst am Nachmittag lockert die Bewölkung in der Inselmitte etwas auf, während es in anderen Regionen weiterhin regnerisch bleibt. Die Temperaturen sinken leicht auf 16 Grad. Der Wind dreht auf Nord bis Nordost und bleibt schwach bis mäßig. Eine nachhaltige Wetterbesserung ist erst ab Montag in Sicht.