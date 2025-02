In der malerischen Stadt Palma de Mallorca erleben wir heute ein typisches winterliches Wetterbild. Mit einer Zustandsmeldung von mäßigem Regen verspricht der Tag, das fruchtbare Grün der Insel weiter aufblühen zu lassen. Die milden Temperaturen, die selbst im Februar die Inselmarke Mallorcas unterstreichen, gepaart mit einem soliden Wind, schaffen einen atmosphärischen Charakter - abwechslungsreich und belebend wie das Inselleben selbst.

Auf das Temperaturenspektrum eingehen

Die heutige Temperaturen in Palma reichen von angenehmen 11.13°C bis zu einer milden Höchsttemperatur von 18°C. Die Morgenstunden begrüßen uns mit 11.21°C, die sich im Tagesverlauf auf 17.79°C erhöhen. Am Nachmittag können wir uns auf eine Abkühlung auf 13.53°C einstellen, während die Nachttemperaturen mit 12.81°C durchaus mild bleiben.

Das Gefühl der Temperatur

Die sogenannte "gefühlte Temperatur" spielt eine wesentliche Rolle in unserer Wahrnehmung des Wetters. Am Morgen fühlt sich die Luft bei 10.84°C etwas frischer an. Im Tagesverlauf erreicht die gefühlte Temperatur 17.37°C, fällt am Nachmittag auf 13.11°C und bleibt in der Nacht bei behaglichen 12.55°C.

Atmosphärische Bedingungen und Windrichtung

Im Detail besticht der heutige Tag durch ein atmosphärisches Druckverhältnis von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67%. So garantieren wir Ihnen eine angenehm frische Brise mit Windgeschwindigkeiten von 4.59 m/s aus Richtung 310º. Für die Windbegeisterten unter Ihnen können Sie Böen von bis zu 5.49 m/s erwarten. Die Wolkendecke beträgt 100% und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist es ratsam, den Regenschirm nicht zu vergessen, wenn Sie das Haus verlassen.

Insgesamt bleibt Palma de Mallorca seinem Ruf treu, ein attraktives Ganzjahresziel zu sein, selbst wenn der Regen die idyllischen Straßen der Stadt durchdringt.