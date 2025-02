Mallorca zeigt sich uns heute auf eine andere Art und Weise als wir es gewohnt sind. Im idyllischen Cala Millor, einem Ort bekannt für seine üblichen sonnigen Aussichten, werden wir am 22. Februar 2025 mit leichtem Regen begrüßt. Ein sanfter Wechsel, den wir begrüßen, da er die Insel weiterhin nährt und die Naturschönheit von Mallorca betont.

Temperaturen des Tages

Die prognostizierten Temperaturen für den Tag zeigen leichte Schwankungen. Am Morgen erwarten wir eine milde Temperatur von 12.58ºC. Wie es für Mallorca typisch ist, steigen die Temperaturen tagsüber an, wobei wir einen Höchstwert von 16.38ºC zu erwarten haben. Am Nachmittag wird ein Abfall auf etwa 13.88ºC erwartet, bevor die Temperatur in der Nacht bei 13.45ºC abklingt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das die wahrgenommene Temperatur angibt, verlagert sich leicht von den tatsächlichen Werten. Morgens fühlt sich die Temperatur auf 12.27ºC an, während sie tagsüber auf 15.95ºC steigt. Am Nachmittag wird das Thermometer ein gefühltes 13.52ºC anzeigen, bevor es nachts auf 13.1ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf den Luftdruck haben wir einen Wert von 1019 hPa vor uns, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegen wird - ein spürbares, aber nicht erdrückendes Niveau. Der Wind wird auch seine Rolle spielen, mit einer Geschwindigkeit von 5.8m/s aus Richtung 163º. Bereiten Sie sich jedoch auf Böen vor, die bis zu 9.36m/s erreichen können.

Sie möchten wissen, wie hoch die Chance auf Regen ist? Hohe 97% und eine Wolkendecke von 100% signalisieren uns, dass wir einen Tag mit gelegentlichen Regenschauern erwarten sollten. Packen Sie also Ihren Regenschirm ein, wenn Sie den Tag in Cala Millor verbringen möchten.

Obwohl nicht jeder einen regnerischen Tag schätzt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Regen für neue Lebenskraft sorgt. Umarmen wir also diese Änderung und genießen wir die Schönheit, die sich aus den Regentropfen ergibt, die die idyllische Insel Mallorca erfrischen.