In Port d'Andratx, einer der attraktivsten Ecken Mallorcas, wird der 22. Februar 2025 ganz im Zeichen moderaten Regens stehen. Trotz der Grautöne am Himmel bleibt die Temperatur relativ gemäßigt, lässt jedoch die Möglichkeit Aufenthalte im Freien zu genießen, nur eingeschränkt zu. Hier ist Ihre vollständige Wettervorhersage für den Tag.

Temperaturschwankungen

Die Temperaturspanne für diesen Tag bewegt sich zwischen einer minimalen Temperatur von 13,18ºC und einer maximalen Temperatur von 15,83ºC. Morgens können wir eine Temperatur von etwa 13,18ºC erwarten, während der Höhepunkt des Tages bei milden 15,67ºC liegen wird. Der Nachmittag kühlt auf etwa 14,4ºC ab und in der Nacht können wir mit um die 13,51ºC, bei einer meist bedeckten Wolkendecke, rechnen.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen für diesen regnerischen Tag werden leicht unter den tatsächlichen Temperaturen liegen, da die kühle Feuchtigkeit des Niederschlags und der Wind das Empfinden beeinflussen. Morgens werden 12,9ºC erwartet, während der Tag mit einer gefühlten Temperatur von etwa 15,33ºC den wärmsten Punkt erreichen wird. Der Nachmittag wird dann mit 14,12ºC etwas kühler empfunden, und die nächtliche Temperatur wird auf etwa 13,29ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1020 hPa liegen und damit typische Werte für diese Jahreszeit aufweisen. Die relative Luftfeuchtigkeit wird mit 78% relativ hoch sein, was zur Regenwahrscheinlichkeit von 100% passt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,59 m/s aus Richtung 125º wehen und in Böen bis zu 9,74 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird bei stolzen 97% liegen, was für den erwarteten mäßigen Regen spricht.

Als Meteorologen empfehlen wir Ihnen, sich entsprechend anzuziehen und eventuell indoor Aktivitäten in Betracht zu ziehen. Bleiben Sie trocken und warm!