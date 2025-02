Guten Tag aus der Wetterzentrale! Der heutige 22. Februar 2025 präsentiert sich in Santa Ponsa mit eher mäßigem Regen, allerdings milden Temperaturen. Wir erwarten Minima von 12.14ºC und Maxima von 16.78ºC. Packen Sie Ihren Regenschirm ein, bevor Sie das Haus verlassen – die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Umfrage der Tageszeiten: Temperaturverlauf

Unseren Informationen zufolge variieren die Temperaturen im Laufe des Tages. Mit niedrigen 12.14ºC starten wir in den Morgen. Am Tag steigen sie auf ein mildes 16.78ºC an, während der späte Nachmittag uns auf 13.87ºC abkühlen lässt. In der Nacht können Sie mit Werten um die 13.12ºC rechnen. Ein eher milder Tag, obwohl uns Regenwolken begleiten.

Das thermische Gefühl: Fühlbare Temperaturen

Das tatsächliche Thermometer mag uns Werte anzeigen, doch wie fühlen wir das Wetter wirklich? Das sogenannte thermische Gefühl variiert ebenso wie die physischen Temperaturen im Laufe des Tages: Morgens fühlen wir knapp 11.84ºC, während das Tagesmaximum sich auf 16.45ºC beläuft. Der Nachmittag lässt uns ein kühleres Gefühl von 13.53ºC erahnen und in der Nacht fühlen wir etwa 12.84ºC.

Umgebungsbedingungen: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Wir dürfen uns auf einen Luftdruck von 1019 hPa einstellen, der in Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von 74% für das gewisse Etwas in der Luft sorgt. Dazu kommt ein moderater Wind: Er weht mit 5.48m/s aus einer Richtung von 84º und kann in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 7.18m/s erreichen. Bitte beachten Sie: Eine Wolkendecke von 99% dominiert den Himmel über Santa Ponsa.

Zusammengefasst: Ein mild temperierter, aber regnerischer Tag erwartet uns in Santa Ponsa. Bleiben Sie sicher und trocken!