An diesem besonderen Tag sollten die Bewohner und Besucher von Cala Rajada ihre Regenschirme bereit halten. Die Wetterprognose verspricht nämlich einen Tag mit leichtem Regen und kühlen Temperaturen. Die Temperaturen variieren zwischen einem angenehmen Minimum von 12.93ºC und einem Maximum von 16.71ºC. Gerade in den Morgenstunden und am Nachmittag sollte man sich warm halten.

Die Tages-Temperaturen im Detail Früh aus den Federn? Dann richten Sie sich auf 13.17ºC ein. Im weiteren Verlauf des Tages erwarten wir 16.32ºC, wenn die Sonne auf ihrem Höhepunkt steht. Allerdings werden diese Temperaturen am Nachmittag wieder auf 14.54ºC sinken. Wer einen Spaziergang durch die Nacht plant, kann sich auf erfrischende 14.02ºC freuen. Decken Sie sich also gut ein! Gefühlte Temperaturen: Ein kühler Tag Wir alle wissen, dass Temperaturen nicht alles sind. Wie fühlt sich der Tag denn nun an? Am Morgen wird die gefühlte Temperatur bei etwa 12.89ºC liegen. Tagsüber können Sie ein thermisches Gefühl von bis zu 15.99ºC erwarten. Am Nachmittag wird es sich auf 14.27ºC abkühlen, und nach Einbruch der Dunkelheit wird das Thermometer gefühlte 13.7ºC anzeigen. Ratsam wäre es, Ihren besten Freund, den Mantel, mitzunehmen. Auf das Kleinste geachtet: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit 1020 hPa können wir an diesem Tag einen normalen Atmosphärendruck erwarten. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so wird sie mit 76 % auf einem durchschnittlichen Niveau liegen. Windliebhaber können sich freuen: Der Wind wird mit 6.86m/s wehen und Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 9.54m/s erreichen. Die Hauptwindrichtung ist 326°. Aber seien Sie auch auf eine 100%ige Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vorbereitet.