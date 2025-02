Der Montag, 23. Februar 2025, bietet ein typisch mildes Februar-Wetter in Palma de Mallorca. Mit mäßigem Regen, reltativ milden Temperaturen und einem frischem Nordostwind sind sowohl Einheimische als auch Urlauber gut beraten, den Tag mit einem Regenschirm zu beginnen.

Festgezurrte Temperaturen

Die Temperaturen bleiben stabil, ideale Bedingungen für diejenigen, die keinen Fan von dramatischen Temperaturschwankungen sind. Am frühen Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 12.62ºC, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 16.38ºC erhöht. Der Nachmittag bleibt mit 12.8ºC etwas kühler, bevor die Temperatur in der Nacht auf 11.73ºC abfällt, was recht gemäßigt für einen Februartag auf der Insel ist.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen bleiben, wie auch die tatsächlichen Temperaturen, ziemlich stabil während des ganzen Tages: Morgens können wir mit 12.39ºC rechnen, am Tag steigt die gefühlte Temperatur jedoch leicht auf 16.06ºC, bevor sie am Nachmittag wieder auf 12.51ºC abfällt. Die Nacht hat eine gefühlte Temperatur von 11.31ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird bei gemäßigten 1027 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt voraussichtlich 76%. Während der Wind voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von 6.17 m/s aus Richtung 53º weht, können Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 9 m/s auftreten. Abschließend bleibt zu sagen: Aufgrund des mäßigen Regens und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, sollten Sie auf jeden Fall einen Regenschirm griffbereit haben. Dennoch, lassen Sie sich nicht von der Wolkendecke von 98% abschrecken und genießen sie den milden Tag auf der wundervollen Insel Mallorca.