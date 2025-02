Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter in der charmanten Stadt Sóller auf der hübschen Insel Mallorca, wo mäßiger Regen vorhergesagt ist. Trotz der feuchten Bedingungen bleiben die Temperaturen moderat. Wir werden das genaue Klima analysieren und die zu erwartenden Temperaturen, das thermische Gefühl, sowie die atmosphärischen Bedingungen im Detail beleuchten. Daher empfehlen wir, den Regenschirm nicht zu Hause zu vergessen und sich entsprechend den kühl-feuchten Bedingungen zu kleiden.

Regelmäßige Temperaturen

In Bezug auf die Temperaturen erwarten wir heute eine minimale Temperatur von kühlen 11.41ºC und einer maximalen Temperatur von moderaten 15.75ºC. Die Temperaturentwicklung über den Tag verteilt sieht folgendermaßen aus: Morgens mit 12.38ºC ein verhältnismäßig kühler Start, mit einer Tageshöchsttemperatur von 14.61ºC, bevor es am Nachmittag auf 12.15ºC zurückgeht. In der Nacht wird es voraussichtlich auf 11.41ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen geben uns oft ein realistischeres Bild des Wetters, da sie auch den Einfluss des Windes auf unsere Wahrnehmung berücksichtigen. Wir erwarten am Morgen eine gefühlte Temperatur von 12.18ºC, tagsüber leicht erhöht auf 14.45ºC, bevor sie am Nachmittag auf 11.9ºC fällt. In der Nacht wird es sich etwas kühler anfühlen, mit einer gefühlten Temperatur von 10.98ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre verdichtet sich heute auf 1028 hPa und mit einer Luftfeuchtigkeit von 89% wird es ziemlich feucht sein. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.75m/s in Richtung 53º, wobei Böen bis zu 7.69m/s erreichen können, was die Kulisse für diesen mäßig regnerischen Tag auf Mallorca bildet. Unsere letzte Vorhersage betrifft die Wolkendecke, die bei stolzen 99% liegt und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% bestätigt. Bleiben Sie also trocken und genießen Sie den Tag so gut es geht, unabhängig vom Wetter! Denn wie wir alle wissen, hat jede Wetterlage ihren eigenen besonderen Reiz, wenn man sie mit der richtigen Einstellung betrachtet.