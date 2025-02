Heute laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine meteorologische Reise nach Alcúdia, dem inselweiten Paradies auf Mallorca, zu begeben. Die Wetterverhältnisse am 23. Februar 2025 gestalten sich recht nass und kühl, werden aber ein gewisses Maß an Konstanz bewahren. Erwarten Sie einen Tag mit mäßigem Regen und 100% Regenwahrscheinlichkeit. Die vollständig geschlossene Wolkenschicht wird wenig Raum für Sonnenstrahlen lassen.

Temperaturen in Alcúdia

Das Thermometer ist beständig. Wir rechnen mit minimalen Temperaturen von 12,56ºC und maximalen Temperaturen von 13,98ºC. Im Tagesverlauf erwarten wir folgende Temperaturszenarien: Am Morgen etwa 12,95ºC, tagsüber steigt das Thermometer auf 13,89ºC, der Nachmittag hält sich bei 13,65ºC und in der sternenklaren Nacht sinken die Temperaturen auf 12,56ºC.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Betrachten wir nun das thermische Empfinden in Alcúdia. Am Morgen werden Sie 12,78ºC fühlen, während die Mittagssonne ein Gefühl von 13,71ºC vermittelt. Den Nachmittag über geben die Wettergottheiten uns ein Empfinden von 13,32ºC und in der Nacht nimmt das Thermometer auf 12,14ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

In Bezug auf den atmosphärischen Druck werden wir in Alcúdia einen Wert von 1028 hPa vorfinden. Die Luftfeuchtigkeit hält sich auf hohen 91%, sodass Sie ein Gefühl von Nässe spüren werden. Der Wind wird mit 9,41m/s aus Richtung 38º wehen, mit Böen, die bis zu 10,87m/s erreichen können. Handeln Sie klug und nehmen Sie Ihren Regenschirm mit!

Viele wissen es nicht, aber diese scheinbar grauen Tage haben ihren eigenen Charme auf Mallorca. Also ziehen Sie Ihren Regenmantel an und erkunden Sie Alcúdias malerisch nasse Straßen. Bleiben Sie sicher und errichten Sie eine Schutzmauer gegen das ungemütliche Wetter. Bis zum nächsten Mal!