Bewaffnet mit Regenschirmen und Mänteln, werden die Bewohner von Cala Millor am 23. Februar 2025 einen Tag mit leichtem Regen und gemäßigten Temperaturen erleben. Die Prognose offenbart ein eher nasses Szenario mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Im Gegensatz zu klaren Himmeln und Sonnenschein, wird dieser Tag von grauen Wolken und mäßigen Temperaturen geprägt sein.

Die prognostizierten Temperaturen in Cala Millor

Die Temperatur in Cala Millor wird den Tag über zwischen einem Minimum von 12.07°C und einem Maximum von 14.68°C schwanken. Der Tag beginnt mit einer voraussichtlichen Temperatur von 12.51°C am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich der Thermometer bis auf 14.46°C und kühlt am Nachmittag auf 13.56°C ab. Mit Einbruch der Nacht sinkt die Temperatur dann auf ein relativ kühles 12.07°C.

Das thermische Gefühl am 23. Februar 2025

Während die tatsächlichen Temperaturen ihren Teil dazu beitragen, dominiert doch das sogenannte "thermische Gefühl" das allgemeine Wettempfinden. Zum morgendlichen Berufsverkehr wird das thermische Gefühl auf 12.22°C geschätzt, bevor es tagsüber auf 14.18°C steigt. Im Laufe des Nachmittags erleben die Bewohner von Cala Millor dann ein thermisches Gefühl von 13.19°C, während es in den Nachtstunden auf 11.66°C sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind am 23. Februar 2025

Zusätzlich zu Temperatur und Niederschlag spielen auch der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle für die Wetterbedingungen. Der atmosphärische Druck erreicht vor Ort einen Wert von 1028 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei beachtlichen 85% liegen wird.

Trotz des leichten Regens, wird auch der Wind seinen Beitrag zum Wetterbild leisten. Mit einer Windgeschwindigkeit von 8.83m/s aus Richtung 30° und Böen von bis zu 9.47m/s wird er für einigen Wirbel sorgen.

Egal ob Einheimischer oder Besucher, der 23. Februar in Cala Millor wird ein Tag, der am besten drinnen mit einer Tasse Heißgetränk genossen wird. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Mit einem solchen Inselwetter eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, Mallorca und seine Vorzüge indoor zu erkunden und zu genießen.