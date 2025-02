Wenn Sie planen, am 23. Februar in Port d'Andratx, Mallorca, zu sein, sollten Sie Ihre Regenjacke nicht vergessen. Die Wetterprognose zeigt, dass mäßiger Regen zu erwarten ist, was die idyllische Schönheit der Insel natürlich nicht beeinträchtigen wird. Mit einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 100% erwartet uns ein recht kühler Tag mit minimalen Temperaturen um die 13,29ºC und maximalen bis zu 15,5ºC. In diesem Artikel gehen wir detaillierter auf die erwarteten Temperaturen, das gefühlte thermische Empfinden und weitere Wetterparameter wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind ein.

Erwartete Temperaturen Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen. Die tiefste gemessene Temperatur für den Tag liegt bei 13,29ºC und wird in den Morgenstunden auftreten. Mit Tageslicht werden die Werte auf angenehme 15,36ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 14,25ºC fallen. In der Nacht können Sie sich auf eine recht milden Abend freuen, da die Temperatur nur geringfügig auf 13,87ºC sinkt. Thermisches Gefühl Das thermische Gefühl, auch bekannt als gefühlte Temperatur, kann oft von der tatsächlichen Lufttemperatur abweichen. Am Morgen wird sich das Wetter bei einem gefühlten Wert von 13,09ºC ziemlich frisch anfühlen. Tagsüber steigt das thermische Gefühl auf 15,09ºC und nimmt am Nachmittag auf 14ºC ab. Nachts sinkt der gefühlte Wert noch weiter auf 13,58ºC, sodass eine wärmere Jacke zu empfehlen ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Luftdruckwerte für den Tag werden 1027 hPa betragen, was in der Norm liegt und auf stabile atmosphärische Bedingungen hindeutet. Darüber hinaus wird die Luftfeuchtigkeit beträchtlich sein und bei relativ hohen 82% liegen. Was den Wind betrifft, so wird ein Durchschnittswind von 6,14m/s aus Richtung 49º erwartet, mit Böen von bis zu 7,58m/s. Bitte beachten Sie, dass dies hinreichend stark ist, um Regenschirme schwierig zu handhaben, daher ist eine Regenjacke eine sicherere Wahl. Um es zusammenzufassen: Der Tag wird überwiegend regnerisch sein, mit mäßigen Temperaturen und hohen Luftfeuchtigkeitswerten. Vergessen Sie also nicht, eine angemessene Regenbekleidung dabei zu haben. Trotz des Regens bietet Port d'Andratx eine Fülle von geschützten Aktivitäten und Schönheiten, die selbst bei schlechtem Wetter erkundet werden können. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag auf unserer schönen Insel, unabhängig von Mutter Natur.