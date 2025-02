Das Wetter in Santanyí sorgt an diesem 23. Februar 2025 für eine frische Atmosphäre. Bei Temperaturen zwischen 12.07ºC und 16.43ºC wird es auf der beliebten Balearen-Insel Mallorca einen mäßigen Regen geben. Den ganzen Tag über werden wir uns auf spürbare Temperaturfluktuationen einstellen müssen. Die vorherrschenden Wetterbedingungen sind ideal für all diejenigen, die sich von der kühlenden Brise der Insel und dem malerischen Panorama der regennassen Szenerie verzaubern lassen wollen.

Temperaturüberblick für den Tag

Der Morgen in Santanyí begrüßt uns mit milden 12.85ºC und weicht zu angenehmen 15.85ºC auf, die uns am Tag erwarten. Am Nachmittag gehen die Temperaturen leicht zurück, auf etwa 13.13ºC. Wenn die Nacht hereinbricht, können wir mit Temperaturen um die 12.07ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl wir die Temperaturangaben haben, ist das, was wir wirklich fühlen, oftmals etwas anderes. Am Morgen werden wir 12.62ºC fühlen und sobald der Tag fortschreitet, wird das Thermometer auf 15.58ºC klettern. Am Nachmittag wird das gefühlte Thermometer auf 12.82ºC sinken und in der Nacht werden wir es bei etwa 11.68ºC wohl gemütlich finden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die umfassenden Wetterinformationen schließen auch den atmosphärischen Druck ein, der bei 1027 hPa liegt. Trotz mäßigem Regen können wir eine hohe Luftfeuchtigkeit von 80% erwarten. Der Wind wird im Laufe des Tages mit einer Geschwindigkeit von 6.96 m/s aus der Richtung 38º wehen, während die Böen auf etwa 8.75 m/s ansteigen werden. Nicht zu vergessen ist die Wolkendecke von 100% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% - typisches Inselwetter, könnte man sagen.

Zum Schluss möchten wir Sie daran erinnern, Ihren Regenschirm nicht zu vergessen. Schließlich hält uns nichts davon ab, den Tag in Santanyí zu genießen, selbst wenn das Wetter feucht ist. In dem Sinne, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag!