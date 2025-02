Der heutige Tag in Santa Ponsa, Mallorca, verspricht uns echtes Februarwetter. Mit mäßigem Regen und vergleichsweise milden Temperaturen für diese Jahreszeit ist es ein typischer Wintertag auf der Balearischen Insel. Die Temperaturen variieren zwischen einem Minimalwert von 12.79ºC und einem Maximum von 16.42ºC. Mit einer 100%igen Regenwahrscheinlichkeit ist der Griff zur Regenjacke heute unvermeidlich.

Morgendämmerung zu Abenddämmerung: Temperaturentwicklung über den Tag

Beginnen wir mit dem Morgen, an dem wir mit einer Temperatur von 12.85ºC erwartet. Mittags erwärmt sich die Temperatur leicht auf 16.2ºC und fällt am Nachmittag wieder auf 13.75ºC. Die Nachttemperaturen liegen bei 12.92ºC, was für diese Jahreszeit als mild einzustufen ist. Es lohnt sich also, die wärmeren Kleidungsschichten zu Hause zu lassen, dennoch sollte die Regenbekleidung nicht vergessen werden.

Gefühlte Temperaturen: Was das Thermometer nicht zeigt

Trotz der begrenzten Temperaturschwankungen kann das sogenannte "thermische Gefühl" etwas abweichend und subjektiv sein. Daher ist es wichtig, diese ebenfalls zu berücksichtigen. Morgens kann es sich ein wenig kühler anfühlen mit einer gefühlten Temperatur von 12.62ºC. Über den Tag hinweg fühlt es sich bei etwa 15.86ºC angenehm an und am Nachmittag wird das Gefühl bei 13.48ºC liegen. In der Nacht wird es sich bei einer gefühlten Temperatur von 12.57ºC wieder etwas kühler anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren für das Wettergefühl

Schließlich betrachten wir noch die zusätzlichen atmosphärischen Bedingungen für den heutigen Tag. Der Atmosphärendruck beträgt 1027 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt satte 76%. In Kombination mit dem mäßigen Regen wird das ein Gefühl von Frische in der Luft erzeugen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.87m/s aus Richtung 56º wehen, mit Böen, die bis zu 7.95m/s erreichen können. Obwohl nicht stürmisch, ist der Wind stark genug, um einen spürbaren Kühlungseffekt zu erzeugen. Daher empfehlen wir, beim Verlassen des Hauses eine zusätzliche wärmende Schicht zu berücksichtigen.