Ein Gemälde aus feinen Regentropfen ziert den Himmel von Cala Rajada, Mallorca heute. Mit einer sanften Brise, die durch die Bäume weht, und einer erfrischenden Mischung aus Temperaturen, die durchgehend über 12ºC bleiben, ist der 23. Februar 2025 ein Tag mit etwas anderer, aber dennoch zusagender Wetterlage in der Region.

Temperaturbereiche des Tages

Im Laufe des Tages wird eine Mindesttemperatur von 12.79ºC und eine maximale von 14.27ºC erwartet. Der Morgen präsentiert sich am mildesten und erhebt sich auf 12.99ºC, während das Thermometer am Mittag auf 14.26ºC ansteigt. Der Abend beschert uns dann erneut eine Abkühlung auf 13.81ºC, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 12.79ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Wenn wir das subtropische Klima von Cala Rajada betrachten, spüren wir morgens 12.75ºC, am Tag 14.04ºC, am Nachmittag 13.47ºC und in der Nacht 12.4ºC. Jene gefühlten Temperaturen sind im Einklang mit den tatsächlichen Temperaturen und versprechen ein rundum angenehmes Klima, trotz des angesagten Regens.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Die heutigen Wetterbedingungen werden durch einen atmosphärischen Druck von 1028 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 88% akzentuiert, eine typische Kombination für einen leichten Regentag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.16m/s aus der Richtung 33º und wird in Böen bis zu 10.46m/s erreichen. Trotz der hohen Bewölkung von 100% und daher gleichbleibenden Regenwahrscheinlichkeit von 100%, bleibt es ein mild temperierter Tag, der durch den leichten Regen geradezu poetisch wirkt.

Natürlich, das Wetter ist immer in Bewegung und so bleibt auch diese Prognose, ein flüchtiger Moment im ständigen Tanz der Natur. Bleiben Sie uns treu, um immer die aktuellsten Wetterinformationen für Cala Rajada zu erhalten.