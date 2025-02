Heute werfen wir einen Blick auf die faszinierende Region Sóllers in Mallorca, in der sich bereits am Morgen des 24. Februars ein gemäßigtes Klima einstellt. Trotz einiger Wolken verspricht das Wetter durchaus angenehme Zeiten in Sóller. Die meteorologischen Parameter deuten auf mäßige Bewölkung und eine Nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit hin. Also, lassen Sie uns eintauchen in den spezifischen wahren Tiefen des heutigen Wetters.

Die Temperaturen: Abwechslungsreich wie das Leben Es ist ein Tag, der ein mildes Frühlingswetter suggeriert. Mit einer Minimaltemperatur von 10,65ºC und einer höheren Bandbreite bis zu 16,63ºC, weist die Temperaturdynamik einen wohltemperierten Rahmen auf. Der Morgen empfängt uns mit 10,65ºC, wärmt sich jedoch bis auf 16,48ºC im Laufe des Tages auf. Im späteren Nachmittag kühlt es sich auf 12,88ºC ab und die Nacht erreicht eine moderate 11,91ºC. Gefühlte Temperaturen: Ziehen Sie den passenden Mantel an Die gefühlten Temperaturen zeigen sich ebenso ähnlich den gemessenen Temperaturen. Der Morgen fühlt sich an wie 10,23ºC, tagsüber wird es sich wie eine gemütliche 16,01ºC anfühlen. Am Nachmittag können wir eine gefühlte Temperatur von 12,7ºC erwarten während es sich in der Nacht wie 11,61ºC anfühlen wird. Nehmen Sie also Ihre leichte Jacke, wenn Sie aus dem Haus gehen, und seien Sie bereit, sie nachmittags gegen etwas Wärmeres zu tauschen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Hintergrund Chor Zum Abschluss noch ein Blick auf andere wichtige atmosphärische Bedingungen. Der Atmosphärendruck liegt bei 1028 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 70%, was für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgt. Was den Wind betrifft, können wir Windgeschwindigkeiten von 4m/s in Richtung 237º und Böen von 4,78m/s erwarten. Die Wolkendecke beträgt 33%, was zu dem allgemein mäßig bewölkten Bild des Tages beiträgt. Genießen Sie Ihren Tag in Sóller und machen Sie das Beste aus dem angenehmen Wetter. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über Ihre lokale Wettervorhersage.