Die malerische Stadt Alcúdia erwartet am 24. Februar 2025 ein leicht bewölktes Wetter, allerdings ohne Aussicht auf Niederschläge. Die Bewohner und Besucher können sich trotz der Wolken auf milde Temperaturen und eine angenehme Brise freuen, ideal für Spaziergänge entlang der historischen Stadtmauern oder des nahegelegenen Mittelmeeres.

Der Temperaturüberblick

Die Temperaturen werden am 24. Februar eine angenehme Spanne zwischen 11.79ºC und 16.95ºC haben. Morgens werden um die 11.79ºC erwartet, während die Temperaturen am Tag auf bis zu 16.87ºC steigen sollen. Am Nachmittag kühlt es sich auf 13.82ºC ab und in der Nacht wird es voraussichtlich 12.8ºC sein.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, also die tatsächlich wahrgenommene Temperatur, die auch Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, wird leicht vom tatsächlichen Temperaturwert abweichen. So wird es am Morgen etwa 11.24ºC, am Tag angenehme 16.41ºC und am Nachmittag etwa 13.61ºC sein. In der Nacht kann man ein Gefühl von 12.56ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterdaten liefern uns am 24. Februar 2025 in Alcúdia einen atmosphärischen Druck von 1028 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsprognose beträgt 69%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 4.22m/s aus der Richtung 221º wehen, wobei Böen von bis zu 6.9m/s möglich sind.

Auch wenn der Himmel mit 11% Wolkendecke leicht bedeckt sein wird, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Damit sind die Vorhersagen ideal für alle, die in den Genuss des natürlichen und kulturellen Erbes von Alcúdia kommen möchten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!