Ein klarer Himmel und angenehm milde Temperaturen - das sind die Aussichten für den 24. Februar in Cala Millor auf Mallorca. Damit bietet sich ein perfekter Wintertag für alle an, die dem schlechten Wetter in Deutschland entfliehen und die Sonne genießen möchten. Mit Werten, die kaum unter die 11 Grad-Marke fallen und einen Höchstwert von 16 Grad erreichen, erinnert das Wetter in Cala Millor eher an einen milden Frühlingstag.

Temperaturen von Morgen bis Nacht Wer den Tag aktiv beginnen möchte, wird freudig überrascht sein. Schon am Morgen klettern die Temperaturen auf angenehme 11,32 Grad. Im Tagesverlauf bleibt es mild, mit 15,42 Grad Höchsttemperatur am Mittag. Auch der Nachmittag lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein: bei erfreulichen 14,2 Grad. Und auch die Nacht hält ihr mildes Niveau: Hier erwarten uns angenehme 12,54 Grad. Kein Zweifel, der 24. Februar in Cala Millor könnte kaum besser sein. Gefühlte Temperaturen Wie fühlen sich diese Temperaturen nun tatsächlich an? Gut, wir können bestätigen. Morgenfrische von 10,78 Grad lässt uns angenehm in den Tag starten. Tagsüber fühlen sich die 15,42 Grad wie angenehme 14,92 Grad an. Und der Nachmittag? Genießbar mit gefühlten 13,84 Grad. In der Nacht sinkt das Thermometer auf 12,3 Grad - immer noch warm genug, um ohne dicke Jacke aus dem Haus zu gehen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck liegt bei soliden 1029 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 73 Prozent. Ein leichter Wind weht mit 5,89 m/s aus Richtung 215 Grad, in Böen sogar bis zu 8.54 m/s. Aber keine Sorge, das ist noch weit entfernt von stürmischen Bedingungen. Trotz eines leichten Windes bleibt das Wetter in Cala Millor überaus angenehm. Zusammenfassend verspricht der 24. Februar in Cala Millor ein hervorragender Tag zu werden. Genießen Sie das angenehm milde Wetter unter klarem Himmel bei einem Spaziergang an der Strandpromenade oder einer Tasse Kaffee in einem der vielen gemütlichen Cafés.