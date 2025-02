Wir erwarten für den 24. Februar in Port d'Andratx bewölktes Wetter mit leichtem Regen. Mit einer Wolkendecke von 37% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 50% empfehlen wir Ihnen, einen Regenschirm griffbereit zu halten. Die Luftfeuchtigkeit wird recht hoch sein, mit 81%, was auf eine insgesamt feuchte Atmosphäre hindeutet.

Temperaturen des Tages

Die Es wird erwartet, dass die Temperaturen über den Tag hinweg von einem Tieftemperatur von 13.59ºC bis zu einem Hoch von 15.24ºC variieren. Am Morgen werden wir 13.65ºC haben, während die Temperatur am Tag auf 15.18ºC ansteigen wird. Der Nachmittag wird 14.68ºC sehen und die Nacht wird bei 14.37ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden jedoch etwas anders sein, mit 13.32ºC am Morgen, steigend auf 14.87ºC am Tag. Nachmittags und abends wird es etwas kühler, mit gefühlten Temperaturen von 14.58ºC bzw. 14.16ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird 1029 hPa betragen. Wie bereits erwähnt, wird die Luftfeuchtigkeit bei 81% liegen. Der Wind kommt aus der Richtung 185º mit einer Geschwindigkeit von 4.5m/s und Böen die bis zu 5.54m/s erreichen können. Fassen wir zusammen, der 24. Februar in Port d'Andratx wird leicht regnerisch mit moderaten Temperaturen sein. Die gefühlten Temperaturen werden etwas niedriger als die tatsächlichen Temperaturen sein, was auf die hohe Luftfeuchtigkeit und den niedrigen Wind zurückzuführen ist. Wir hoffen also auf einen erfrischenden Tag trotz der vorhergesagten Regenschauer.