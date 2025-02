Es erwartet uns ein Tag mit mäßig bewölktem Himmel in Santa Ponsa, Mallorca. Bei minimalen Temperaturen um die 12.34ºC und einem Maximum von 15.52ºC bietet sich der 24. Februar als ein gemäßigter Wintertag an. Obwohl die Wolkendecke 34% beträgt, hält sich die Regenwahrscheinlichkeit bei nur 20%.

Tagesspezifische Temperaturen

Der Morgen begrüßt uns mit leichten 12.34ºC. Dieser Wert steigt während des Tages auf milde 15.46ºC an, bevor er am Nachmittag auf 14.11ºC zurückfällt. In der Nacht erwartet uns eine minimale Abkühlung, aber dennoch milden 13.56ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die gemessenen Werte eine Sache sind, ist die gefühlte Temperatur häufig unterschiedlich. Morgens fühlen sich die 12.34ºC eher wie 11.9ºC an. Im Laufe des Tages werden die 15.46ºC sich eher wie 15.1ºC anfühlen und der Nachmittag wird mit gefühlten 14ºC einen Hauch kühler sein. Auch in der Nacht, mit tatsächlichen 13.56ºC, liegt das Thermometergefühl bei 13.35ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen sind durch einen Atmosphärendruck von 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von rund 78% gekennzeichnet. Ein leichter Wind weht mit 3.95m/s aus Richtung 190º und kann in Böen 5.08m/s erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 24. Februar in Santa Ponsa ein relativ mildes Klima bietet, mit mäßiger Bewölkung und moderaten Temperaturen, die durch ein gewisses Maß an Luftfeuchtigkeit und leichten Wind ergänzt werden. Ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu genießen!