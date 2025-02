Für Bewohner und Besucher von Cala Rajada bietet die heutige Wettervorhersage eine willkommene Nachricht. Der Tag wird erfreulicherweise mit einem klaren Himmel begrüßt, was uns einen strahlenden Tag ohne Regen verspricht. Mit Temperaturen, die zwischen angenehmen 11.85ºC und maximal 16.31ºC oszillieren, steht uns ein wirklich komfortabler Tag bevor.

Detaillierte Temperaturauswertung

Der Morgen bringt eine frische Brise mit einer erwarteten Temperatur von 11.98ºC. Dieser Wert steigt mit der Mittagssonne auf ein Maximum von 15.53ºC über den Tag an. Am Nachmittag erwartet uns eine leicht absinkende Temperatur auf 14.97ºC, während die Nacht mit einer angenehmen 12.99ºC abschließt.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächliche Temperatur und das thermische Gefühl sind zwei Aspekte, die oft unterschiedlich sind. Jedoch bleibt in unserem Fall die Diskrepanz minimal. Die gefühlten Temperaturen bewegen sich sehr nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens fühlen sich die 11.98ºC wie 11.48ºC an. Das höchste Tagesgefühl sitzt bei 15.07ºC, bevor es am Nachmittag etwas abkühlt und sich wie 14.61ºC anfühlt. Die Nacht verspricht mit einer gefühlten Temperatur von 12.8ºC sanfte Träume.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sind weitere Faktoren, die das Wetter maßgeblich beeinflussen. Der heutige atmosphärische Druck liegt bei 1029 hPa, während die Luftfeuchtigkeit 74% beträgt. Der Wind wird durchschnittlich 6.23m/s in Richtung 216º wehen, mit möglichen Böen von 9.19m/s. Unser klarer Himmel wird von einer Wolkendecke von 0% begleitet, was uns einen garantiert regenfreien Tag verspricht.

Ob Sie ein Einheimischer oder ein Besucher in Cala Rajada sind, das Wetter scheint perfekt, um das Beste aus Ihrem Tag herauszuholen. Genießen Sie die Sonne, suchen Sie sich ein schönes Plätzchen im Freien und lassen Sie sich von der frischen Meeresbrise verwöhnen.