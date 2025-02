Wir blicken auf einen recht angenehmen Wintertag in Palma mit mäßiger Bewölkung. Es sieht nach einer Mischung aus Sonnenstrahlen und Wolken aus, während die Temperaturen zwischen milden und angenehm kühlen Werten pendeln. Richten Sie sich auf einen Tag ein, der sich ideal für den Genuss der atemberaubenden Landschaft Mallorcas eignet, sei es für einen entspannten Strandspaziergang oder eine gemütliche Tasse Kaffee auf einer Terrasse mit Aussicht.

Temperaturunterschiede im Tagesverlauf

Unser Tag beginnt mit milden 10,87ºC am Morgen, was einen erfrischenden Start in den Tag verspricht. Am Tag steigt die Temperatur dann weiter an und erreicht einen Höhepunkt von 16,11ºC, bevor sie am Nachmittag auf 13,54ºC zurückgeht. Die Nacht bleibt entspannt mit 12,83ºC, was eine angenehme Nachtruhe gewährleistet.

Gefühlte Temperaturen werden wärmer sein

Auch wenn die tatsächlichen Temperaturen vielleicht ein wenig niedrig erscheinen, wird es sich durch die Sonneneinstrahlung wärmer anfühlen. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 10,36ºC und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 15,67ºC an. Am Nachmittag erwarten wir ein Gefühl von 13,4ºC und in der Nacht wird es sich etwas kühler anfühlen, bei etwa 12,62ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt bei einem stabilen Wert von 1029 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%, was für eine angenehme Erfrischung sorgt. Der Wind bläst mit 4,26m/s in Richtung 221º und es können Böen von bis zu 5,32m/s erwartet werden. Die Wolkendecke bleibt bei 26%, was bedeutet, dass die Sonne genügend Spielraum hat, um ihr Strahlen zu präsentieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mallorcas Hauptstadt Palma an diesem Winterdag eine Mischung aus mäßiger Bewölkung und darunter liegenden Sonnenstrahlen aufweist. Genießen Sie die sanfte Brise, während Sie die Stadt und ihre malerischen Landschaften erkunden. Es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, also können Sie den Schirm getrost zu Hause lassen und den Tag in vollen Zügen genießen.