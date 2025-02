Als Ihr verlässlicher Partner in Sachen Wetter möchten wir Sie über die prognostizierten Wetterbedingungen für Palma auf Mallorca am 25. Februar 2025 informieren. Zur Vorhersage gehört ein Zustand von mäßigem Regen. Die Temperaturen schwanken zwischen milden und frischen Gradzahlen, während der Wind beachtliche Geschwindigkeiten erreicht.

Tagesverlauf der Temperaturen

In den Morgenstunden wird ein leichter Anstieg der Temperaturen bis auf angenehme 13.16ºC erwartet. Während des Tages prognostiziert unsere Messstation einen weiteren Anstieg auf 16.74ºC, bevor die Temperatur am Nachmittag wieder auf frischere 12.92ºC sinkt. In der Nacht kühlt es sich weiter ab, mit einem gesenkten Minimum von 10.99ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, ist das, was das Thermometer anzeigt, nicht immer das, was wir tatsächlich fühlen. Unsere Berechnungen zur "gefühlten Temperatur" lassen einen morgens etwas kühleren Start in den Tag vermuten, bei etwa 12.91ºC. Tagsüber sollte das Thermometer dann allerdings angenehme 16.22ºC anzeigen. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur dann auf 12.46ºC, während sie in der Nacht auf 10.44ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der anderen atmosphärischen Verhältnisse sieht unsere Prognose einen stabilen Atmosphärendruck von 1021 hPa für den 25. Februar vor. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, was gut zu den erwarteten regnerischen Bedingungen passt. Der Wind weht aus dem Nordwesten (332º), mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.55 m/s und potentiellen Böen von bis zu 7.8 m/s. Wir hoffen, Sie mit diesen Informationen bestmöglich auf den Tag vorbereitet zu haben und stehen Ihnen für weitere Fragen rund um das Wetter auf Mallorca jederzeit zur Verfügung. Bleiben Sie trocken und passen Sie auf sich auf!