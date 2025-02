Die Wetterprognose für Sóller am 25. Februar sieht ungemütlich aus. Ein mäßiger Regen wird erwartet, und die Bewohner sollten auf wechselhaftes Wetter vorbereitet sein. Die Temperaturen werden relativ kühl sein, mit Werten, die zwischen 10,74°C und 16,51°C liegen. Da der Himmel vollständig bedeckt ist (100%) und die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 100% liegt, sollten die Einheimischen und Besucher den Tag auf Indoor-Aktivitäten einstellen.

Temperaturspektrum: Vom kühlen Morgen bis zum milden Tag

Die morgendlichen Temperaturen in Sóller beginnen mit 11,67°C, was die Outfit-Wahl für den Tag leicht kompliziert. Im Laufe des Tages wird es wärmer, da die Temperaturen auf angenehmere 16,28°C steigen. Der Nachmittag wird kühler mit 12,23°C, also sollte man sich auf einen Temperaturabfall einstellen. Die Nachttemperaturen werden dann auf 10,74°C fallen, also sollte man für den Tagesausklang eine warme Jacke parat haben.

Das "gefühlte" Temperaturbild

Trotz der gemessenen Temperaturen kann das tatsächliche "gefühlte" Wetter etwas abweichen. Morgens, wenn es mit 11,67°C startet, fühlt es sich eher wie 11,35°C an. Tagsüber klettert die gefühlte Temperatur auf 15,66°C, während der Nachmittag sich eher wie 11,78°C anfühlt. In der Nacht, wenn die Temperaturen auf 10,74°C fallen, fühlt es sich eher wie 10,19°C an. Die Kälte verstärkt, was dazu führt, dass das Wetter kühler wahrgenommen wird. Daher sollte man sich darauf einstellen und entsprechend kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterfaktoren

Zusätzlich zu den Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle in der Wettervorhersage. Der Atmosphärendruck in Sóller wird voraussichtlich 1021 hPa betragen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%, was das anhaltende Gefühl von Kälte erklären könnte. Was den Wind angeht, so werden Geschwindigkeiten von 4,1m/s in Richtung 241º erwartet mit Böen von bis zu 5,89m/s. Einen Regenschirm festhalten wird also eine Herausforderung!