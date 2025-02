Willkommen zu unserer Tageswettervorhersage für den 25. Februar 2025. Cala Millor, die Perle des östlichen Teils von Mallorca, wird einen Tag mit leichtem Regen erleben. Obwohl der Himmel vollständig bedeckt sein wird, können wir dennoch eine verhältnismäßig milde Temperatur erwarten. Mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64% kann der Tag durchaus als angenehm empfunden werden.

Beobachtete Temperaturen: Milder Tag trotz Wolken und Regen

Unsere Temperaturberechnungen helfen uns festzustellen, dass wir für heute eine minimale Temperatur von 11,85ºC erwarten. Das Thermometer wird im Laufe des Tages fast sicher einen Höchststand von satten 16.76ºC erreichen. Die morgendlichen Temperaturen beginnen bei 13,02ºC und steigen am Tage auf bis zu 16,24ºC, um dann auf 13,3ºC am Nachmittag und 12.2ºC in der Nacht zu fallen.

Gefühlte Temperaturen: Die Realität hinter den Zahlen

Trotz der prognostizierten Zahlen, wie fühlt sich das Wetter eigentlich wirklich an? Wie wir wissen, kann das tatsächliche Thermometerlesen oft täuschen. Für den heutigen Tag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 12,73ºC am Morgen, 15,59ºC tagsüber, 12,57ºC am Nachmittag und 11,36ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterfaktoren

Es sind jedoch nicht nur die "gefühlten" Temperaturen, die den Tag prägen. Der Atmosphärendruck beträgt heute stabile 1020 hPa, und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei erfrischenden 64%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,64 m/s aus Richtung 247º wehen, und Windböen können bis zu 13,63 m/s erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt fast maximal bei 98%, was einen leichten Niederschlag nahezu garantiert. So wird also unser Wettertag hier in Cala Millor aussehen: leichter Regen und milde Temperaturen! Bleiben Sie trocken und genießen Sie dennoch Ihren Tag in unserem schönen Ort auf dieser herrlichen Mittelmeerinsel.