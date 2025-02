Ein typischer Wintertag erwartet uns in der schönen Hafenstadt Port d'Andratx auf der Insel Mallorca. Es wird ein Tag mit mäßigem Regen, aber lassen Sie sich nicht vom Regen und der grauen Wolkendecke, die sich über die Gipfel der Tramuntana erstreckt, entmutigen. Packen Sie regensichere Kleidung ein und genießen Sie trotz der Witterungsverhältnisse die malerischen Ausblicke und die gemütliche Atmosphäre der historischen Gassen.

Temperaturen über den Tag verteilt

Wie für diese Jahreszeit üblich, erwarten uns relativ milde Temperaturen. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich 12.68ºC betragen, während die maximale Temperatur bei 15.49ºC liegt. Der Tagesbeginn begrüßt uns mit etwa 15.07ºC, im Laufe des Tages steigt die Temperatur dann leicht auf 15.49ºC an, bevor sie am Nachmittag auf rund 14.27ºC abkühlt. Rechnen Sie in der Nacht mit einer Temperatur von ungefähr 12.79ºC.

Das thermische Gefühl über den Tag verteilt

Obwohl der Thermometerstand für dieses Wetter charakteristisch ist, ist das gefühlte Klima oft anders. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 14.7ºC haben, während dieses am Tag auf 15.13ºC steigt. Am Nachmittag erwarten wir ein Gefühl von 13.68ºC, und in der dunkelsten Stunde der Nacht sinkt dieses dann auf ein Gefühl von 12.08ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt sollten wir auch den atmosphärischen Druck von 1021 hPa nicht außer Acht lassen. Sie können eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 78% erwarten, was durch den angekündigten Regen erklärt wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.87m/s aus Richtung 330º wehen. Zudem sollten wir uns auf Böen von bis zu 11.17m/s gefasst machen.

Der heutige Tag in Port d'Andratx wird sicherlich kein Tag für einen Strandausflug, aber auch die Wintertage auf dieser charmanten Insel haben ihre ganz eigene Schönheit. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und machen Sie das Beste aus diesem Tag voller "mallorquinischer" Winteratmosphäre!