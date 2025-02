Am 25. Februar 2025 können die Bewohner von Santa Ponsa, einer malerischen Stadt an der Westküste von Mallorca, mäßigen Regen erwarten. Mit einem risikofreien Vorhersageprozentsatz von 100 und einer Wolkendecke von 100% geht der Tag deutlich feucht und bedeckt zu Ende. Von morgens bis in die späte Nacht, bereiten Sie sich darauf vor, den in allen Aspekten charakteristischen feuchten und kühlen mediterranen Winter zu erleben.

Die Temperaturen des Tages Die Temperaturen an diesem Tag werden ziemlich moderat sein. Die minimale Temperatur sinkt auf 11,52ºC, während die maximale Temperatur auf 15,93ºC klettert. Beginnend mit einem milden Morgen von 14,14ºC, erwärmt sich der Tag auf bis zu 15,93ºC, bevor er am Nachmittag auf 13,45ºC abfällt. Die Nacht schließt mit einer anständigen 11,61ºC ab. Gefühlte Temperaturen am 25. Februar 2025 Aber wie fühlt sich der Tag wirklich an? Die gefühlten Temperaturen können oft abweichen und variieren von den tatsächlichen Messwerten. Morgens erwarten wir ein Wärmegefühl von 13,83ºC, tagsüber ein leicht erhöhtes Gefühl von 15,48ºC und am Nachmittag abkühlend auf 12,86ºC. In der Nacht wird es mit einer gefühlten Temperatur von 11,02ºC etwas kühler. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Blick auf die atmosphärischen Bedingungen zeigt einen Druck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,34m/s und Windböen bis zu 9,98m/s aus Richtung 338º wehen. Ein typischer Wintertag auf der Insel, der die mallorquinische Landschaft mit ihrem eigentümlichen Reiz hervorhebt.