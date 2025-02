In der idyllischen Bucht von Cala Rajada steht ein regnerischer Frühjahrstag vor der Tür. Eine dichte Wolkendecke überzieht den Himmel und bietet den Bewohnern und Gästen dieses versteckten Juwels auf Mallorca eine ungewohnte Szenerie. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 70 Prozent bietet der Tag an diesem 25. Februar 2025 trotz leichtem Regen perfekte Bedingungen für diejenigen, die an hektischen Sonnentagen eine Pause einlegen möchten.

Die Temperaturen: Frühlingstempel trotz Regen Bei minimalem Temperaturanstieg ist diese besondere Insel mit ihrer natürlichen Schönheit und Eleganz überzogen. Ein mildes Minimum von 12.51ºC und ein Maximum von 16.79ºC erzeugen ein angenehmes Klima, das eine willkommene Abwechslung vom kalten Festland bietet. Morgens werden 13.41ºC erwartet, am Tag steigt die Temperatur auf 16.45ºC, bevor sie am Nachmittag auf 13.73ºC abfällt. Die Nacht endet mit einer kühlen 12.72ºC. Die gefühlten Temperaturen: Komfort trotz Kälte Die gefühlten Temperaturen fallen etwas niedriger aus als der tatsächliche Temperaturbereich, was jedoch die Behaglichkeit nicht mindert. Früh morgen werden Sie eine sinnliche 13.13ºC , am Tag dann eine bequeme 15.87ºC fühlen. Der Nachmittag und die Nacht fallen ab auf 12.93ºC bzw. 11.88ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Natürliche Dynamik in Aktion Die Atmosphäre bietet einen stabilen Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent, was beides das Wetter angenehm macht. Der Wind bläst stetig mit einer Geschwindigkeit von 9.34m/s in Richtung 339º und bietet sogar Böen von bis zu 14.24m/s, was für eine leichte Brise sorgt. Obwohl uns das Wetter in Cala Rajada mit Regen überrascht, ist es dennoch ein perfekter Tag, um die Innenräume zu genießen und das stürmische Meer zu beobachten. Vergessen Sie also Ihren Regenschirm nicht und genießen Sie das einzigartige Ambiente, das nur die Natur bieten kann.