Willkommen bei Ihrem vertrauenswürdigen Wetterupdate für Palma, Mallorca. Wir sind hier, um Ihnen ein umfassendes Analysieren und Vorhersagen des Wetters in unserer geliebten Stadt zu liefern. Am 26. Februar 2025 erwartet uns ein Tag mit mäßigem Regen, gepaart mit interessantem Temperaturspiel.

Temperaturen, die Mallorca prägen

Wir fangen heute Morgen mit kühlen 9.94ºC an. Im Laufe des Tages erhöht sich die Temperatur merklich und erreicht ihren Höhepunkt bei gemütlichen 13.64ºC. Am Nachmittag können wir einen leichten Abstieg auf 10.24ºC beobachten, der sich in den Abendstunden bis auf 9.55ºC verstärkt.

Gefühlte Temperaturen: Nicht nur Zahlen zählen

Jetzt werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Trotz der auf dem Thermometer angezeigten Temperaturen werden wir morgens ein kälteres Gefühl von 8.34ºC haben. Während des Tages werden wir eine angenehme Wärme von 12.78ºC spüren, die am Nachmittag auf 8.96ºC sinkt und in der Nacht auf 8.71ºC abfällt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Akteure

Zum atmosphärischen Druck erwartet uns ein recht durchschnittlicher und stabiler Tag mit einem Druck von 1024 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%, ein typischer Wert für einen regnerischen Tag auf unserer schönen Insel. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 6.05m/s aus der Richtung 318º, mit Böen von bis zu 7.96m/s.

Wie immer raten wir Ihnen, sich warm zu kleiden und den Regenschutz nicht zu vergessen. Auf der Insel ist das Wetter ein wichtiger Begleiter und Teil unserer Lebensweise. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!