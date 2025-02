Gute Nachrichten, Wetterwächter. Die malerischen Straßen von Sóller erleben am heutigen Tag eine spannende Mischung aus Klimabedingungen. Eine verhältnismäßige Kühle durchzieht die Region. Auf eine Mütze Regen können wir uns ebenfalls einstellen. Doch wir Mallorquiner sind ja wetterfest und lassen uns die Laune nicht verderben, stimmt's?

Das Temperaturprofil

Der Wintertag zeigt sich auf Mallorca mild. Die Quecksilbersäule pendelt zwischen einer minimalen Temperatur von 7.98ºC und einem Höchstwert von 13.66ºC. Die Morgenstunden begrüßen uns mit kühlen 8.8ºC. Bis zur Mittagszeit erwärmt sich die Umgebung auf angenehme 13.28ºC, bevor die Temperatur am Nachmittag auf 9.1ºC sinkt. Abends erwartet uns dann eine nächtliche Temperatur von 8.81ºC.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Eine interessante Komponente des Wetters ist die gefühlte Temperatur oder der Windchill-Effekt, die sich oft von der tatsächlichen Temperatur unterscheidet. Morgens fühlt es sich um 7.32ºC an, wärmt sich tagsüber auf 12.36ºC auf, kühlt am Nachmittag auf 7.24ºC ab und bleibt in der Nacht umgeben von 7.68ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser heutiger wettertechnischer Rundgang beinhaltet auch den atmosphärischen Druck, der bei 1023 hPa liegt und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65% aufweist. Der Wind wird von Norden her mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.86m/s wehen und Böen können bis zu 5.57m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei 64% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Also, halten Sie Ihre Regenschirme bereit!