Guten Tag, wir erwarten heute in Alcúdia einen Tag mit leichtem Regen, bewölktem Himmel und milden Temperaturen, die zwischen 10,25ºC und 14,72ºC liegen. Die wahrscheinlichste Regenwahrscheinlichkeit beträgt beeindruckende 93%. Richten Sie also Ihren Tag mit dem passenden Regenschutz ein.

Details über die Temperaturen

Das Thermometer in Alcúdia verzeichnet heute Spitzenwerte bis zu 14,2ºC am Tage und kühlt auf milde Mindesttemperaturen von 10,25ºC in der Nacht ab. Nach dem eher milden Morgen mit 10,88ºC kühlt die Temperatur am Nachmittag wieder etwas ab und liegt bei 11,41ºC.

Informationen zu den gefühlten Temperaturen

Trotz der gemessenen Werte weicht die gefühlte Temperatur vom Thermometer ab. Morgens liegen wir bei 9.93ºC, steigen dann während des Tages auf 13.19ºC und sinken am Nachmittag auf 10.41ºC. Sobald die Nacht eintrifft, können wir eine gefühlte Temperatur von 9.11ºC erwarten. Ziehen Sie sich also bitte entsprechend an!

Facts über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die Wetterfüchse unter uns haben wir hier noch einige weitere Details, die das Wetterbild vollständig machen. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1023 hPa und wir können mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% rechnen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,3 m/s aus der Richtung 215º und kann Böen von bis zu 8,01 m/s erreichen. Die Wolkendecke über Alcúdia beträgt 42%.

Abschluss Bemerkungen und Empfehlungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um einen durchschnittlichen Wintertag handelt, der den Bewohnern und Besuchern von Alcúdia ein typisches Inselerlebnis im Februar bietet. Bei einer so hohen Regenwahrscheinlichkeit empfehlen wir, den Regenschirm nicht zu vergessen und warme, bequeme Kleidung zu tragen, um sich vor den kühleren Temperaturen zu schützen.