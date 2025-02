Halten Sie Ihre Regenschirme bereit! Den heutigen Tag in Cala Millor kennzeichnet vor allem der leichte Regen, der vom Himmel fallen wird. Mit Temperaturen, die zwischen 9,82ºC und 13,98ºC liegen, werden wir einen recht milden Wintertag auf unserer geliebten Insel erleben. Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen über die Tageszeittemperaturen, das thermische Gefühl, atmosphärischen Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten in Cala Millor heute.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Am Morgen begrüßt uns der Tag mit gemäßigten 10,74ºC. Im Laufe des Tages wärmt sich die Luft dann etwas auf, erreicht zur Mittagszeit 12,92ºC und hält diese Temperatur mit 12,71ºC am Nachmittag fast konstant. In der Nacht kühlt es dann wieder auf 9,82ºC ab - perfekt für eine ruhige Nacht unter der kuscheligen Decke.

Gefühlte Temperaturen

Das tatsächliche, thermometerablesbare Wetter ist das eine, doch wie wir das Wetter tatsächlich empfinden, ist oft etwas ganz anderes. So werden wir den heutigen Morgen mit 9,65ºC starten. Am Tag wird es sich aufgrund der Feuchtigkeit und des Windes etwas kühler anfühlen, mit gefühlten 11,91ºC. Am Nachmittag ist das Thermogefühl mit 11,84ºC fast gleich, wohingegen die Nacht mit 8,86ºC etwas kühler erscheint.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen auch andere Wetterelemente eine wichtige Rolle für das Gesamtbild des Tages. So haben wir heute einen atmosphärischen Druck von 1025 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. Dies sind ideale Bedingungen für eine klare Sicht und frische Luft. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,25 m/s aus der Richtung 222° wehen, mit Böen, die sogar 7,72 m/s erreichen können. Ein idealer Tag für all jene, die das Spiel von Wind und Regen lieben!

Auch die Wolkendecke mit 46% und die Regenwahrscheinlichkeit von 100% deuten auf einen nassen Winter hin. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Auch ein regnerischer Tag in Cala Millor hat seinen ganz eigenen Charme. Also ziehen Sie Ihre Regenjacke an, schnappen Sie sich Ihren Schirm und machen Sie das Beste aus diesem Tag!