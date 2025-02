Das Wetter in Santanyí bietet uns für den heutigen 26. Februar eine interessante Mischung. Dabei zeigt sich das typisch mediterrane Klima auf Mallorca von seiner eher feuchten, jedoch immer noch milden Seite. Wir erwarten mäßigen Regen, begleitet von frischen Temperaturen und angenehmer Luftfeuchtigkeit. Der Wind präsentiert sich heute von seiner moderaten Seite und lässt erneut Mallorcas ständigen Kampf zwischen Land- und Seewinde spüren.

Temperaturausblick

In Sachen Temperaturen hält sich Santanyí im moderaten Bereich. Die nächtlichen Temperaturen sinken nicht unter 10.08°C und erreichen am Tage eine maximale Höhe von 13.6°C. Spannend ist dabei der temperaturtechnische Verlauf des Tages. Am Morgen werden 11.22°C erwartet und am Tag steigen die Temperaturen auf 13.37°C. Gegen Nachmittag erwarten wir einen Temperaturrückgang auf 11.09°C und in der Nacht bleibt die Temperatur relativ stabil bei 10.09°C.

Gefühlte Temperaturen

Falls Sie sich jetzt fragen, wie sich diese Temperaturen anfühlen werden: Die gefühlten Temperaturen weichen geringfügig von unseren Messungen ab. Morgens werden es sich wie 10.15°C anfühlen, während der Tag mit gefühlten 12.46°C ein wenig wärmer ist. Im Laufe des Nachmittags sinkt das thermische Gefühl auf 9.95°C und in der Nacht werden Sie Temperaturen von etwa 8.93°C verspüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum meteorologischen Gesamtbild tragen natürlich auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit bei. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1024 hPa, was eine stabile Wetterlage vermuten lässt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% sind die Bedingungen ideal, um das mallorquinische Lebensgefühl zu genießen, auch wenn der Regenschirm Teil des Outfits sein wird. Der Wind weht mit 7.22m/s aus Richtung 246º und in Böen erreicht er eine Geschwindigkeit von 10.52m/s. Trotz des mäßigen Regens bleibt damit die Wolkendecke mit 60% eher gering und die 100%ige Regenwahrscheinlichkeit überraschend.