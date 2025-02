Der charmante Hafenort Cala Rajada wird morgen, am 26. Februar 2025, von einem leichten Regen besucht. Die Wetterbedingungen versprechen eine willkommene Abwechslung zur üblichen mallorquinischen Sonne und lassen die Natur zum Leben erwachen.

Temperaturen im Überblick: Erfrischende Grade unterm Regenschirm

Die Temperaturen bewegen sich in einem komfortablen Bereich. Der Thermometer zeigt morgens angenehme 11.04ºC an, klettert tagsüber auf 13.29ºC und sinkt abends auf 12.88ºC. In der Nacht erwartet uns eine minimale Temperatur von 10.78ºC. Belohnt uns der Regentag doch mit angenehmen Temperaturen, die weder zu kalt noch zu warm sind.

Gefühlte Temperaturen: Halten Sie Ihren Pullover bereit

Auch das thermische Gefühl folgt dieser Linie. Es wird sich morgens etwas kühler anfühlen mit 10.03ºC, während es tagsüber und nachmittags auf 12.32ºC bzw. 12.08ºC steigt. Wenn die Sterne aufgehen, sinkt es auf erfrischende 9.64ºC – ein perfekter Anlass, um den Kamin anzuzünden und ein gutes Buch zu lesen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Himmel weist einen Atmosphärendruck von 1025 hPa auf – ideal für eine klare Sicht auf die herabfallenden Regentropfen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 63%, was der Haut eine erfrischende Brise bietet. Darüber hinaus bläst der Wind mit einer Geschwindigkeit von 8.48m/s aus Richtung 39º und erzeugt Böen von 8.33m/s. Die Bewölkung beträgt 43%, wodurch gelegentlich die Sonne durch die Wolken scheinen wird.

Trotz des bestehenden leichten Regenwetters bleibt Cala Rajada morgen ein Ort zum Genießen. Ob mit einem Spaziergang im Regen, einer Tasse heißen Kaffees oder dem Erforschen der lokalen Sehenswürdigkeiten – es gibt immer eine Möglichkeit, sich dem Charme dieses mallorquinischen Schatzes hinzugeben.