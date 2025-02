Wir laden Sie ein, sich mit dem Wetter in Sóller für den 27. Februar 2025 vertraut zu machen. An diesem Tag wird Sóller mit einer Wolkendecke überzogen sein, während die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegen wird. Das Wetter wird eher mild, die Temperaturen rangieren zwischen 8.03ºC und 15.22ºC.

Temperatur-Verlauf

Der Tagesverlauf in Sóller zeichnet ein recht typisches Bild für diese Jahreszeit. Am frühen Morgen dürfen wir eine Temperatur von 8.24ºC erwarten, während im Laufe des Tages, das Quecksilber auf bis zu 15.22ºC steigt. Am Nachmittag sinken die Temperaturen etwas ab auf 10.38ºC und in der Nacht bleiben wir mit 8.91ºC auf einem ähnlichen Niveau wie am Morgen.

Gefühlt oder gemessen? Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur oder auch Windchill-Faktor genannt, stellt eine entscheidende Rolle dar, denn diese lässt den Menschen das Klima wahrnehmen. Am Morgen wird es sich etwa wie 7.72ºC anfühlen, während es am Tag auf bis zu 14.34ºC ansteigt. Nachmittags sinkt die gefühlte Temperatur auf 9.67ºC, bevor sie in der Nacht bei einem Gefühl von 8.91ºC stabil bleibt.

Luftfaktoren: Druck, Feuchtigkeit und Wind

Ein weiterer Aspekt, der das Wetter bestimmt, ist der atmosphärische Druck, der etwa bei 1020 hPa liegen wird, und eine relative Luftfeuchtigkeit von 59 Prozent. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.71m/s wehen und Böen von bis zu 3.39m/s erreichen, in Richtung 214º. Eine hundertprozentige Wolkendecke rundet das Bild ab und lässt uns einen bedeckten Tag in Sóller erwarten, trotzdem ohne Regen.

Vergessen Sie nicht, sich warm anzuziehen, wenn Sie vorhaben, früh aus dem Haus zu gehen. Bleiben Sie informiert und passen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend an das Wetter an. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag in Sóller.