Guten Tag liebe Leser, wir bringen Ihnen die neueste Wettervorhersage für den 27. Februar 2025 in Alcúdia, eine malerische Stadt an den sonnenverwöhnten Küsten von Mallorca. Nach unserer neuesten Vorhersage werden wir einen Tag erster Güte erleben, dominiert von Wolken, also einen klassischen mediterranen Wintertag.

Die Tages-Temperaturen

Die Temperaturen, die wir in Alcúdia erwarten, bleiben recht mild für diese Jahreszeit. Ein Minimum von 10.02ºC in den frühen Morgenstunden, klettert angenehm auf ein Maximum von 16.03ºC am Mittag. Wir bekommen also einen eher milden Wintertag, perfekt für Outdoor-Aktivitäten.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so ist für uns alle, die wir in Alcúdia sind oder die Stadt besuchen, ist die Erwartung ähnlich mild wie die tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen werden wir 9.14ºC fühlen, im Tagesverlauf 14.69ºC, am späteren Nachmittag 12.17ºC und schließlich in der Nacht ein angenehmes 9.79ºC. Ideal also, um die Insel zu genießen, ohne allzu sehr zu frieren oder zu schwitzen.

Atmosphärenzustände und Windverhältnisse

Anders als die Temperaturen, bleiben der Atmosphärendruck und die Luftfeuchtigkeit konstant. Der Druck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%. Der Wind wird mit 4.89m/s aus Richtung 240º wehen und in Böen sogar 5.36m/s erreichen. Somit bleibt es, trotz der Wolkendecke von 95%, trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit 0 beträgt.

Das war unser Wetterbericht für den 27. Februar 2025 in Alcúdia. Genießen Sie den Tag und kommen Sie gut durch's Wetter.