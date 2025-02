Wenn Sie planen, den 27. Februar in Cala Millor zu verbringen, sollten Sie das Wetter im Auge behalten. Ein Tag voller Wolken wird es werden, mit Temperaturen, die zwischen dem minimalen 9,19ºC und dem maximalen 14,36ºC schwanken. Cala Millor, bekannt für sein charmantes mediterranes Klima, wird an diesem Tag einen leichten Wetterumbruch erleben.

Variable Temperaturen in Cala Millor

Der Tag in Cala Millor beginnt morgens mit erwarteten 9,46ºC und erreicht im Laufe des Tages ein Maximum von 14,2ºC. Der Nachmittag wird mit einem leichten Rückgang auf 13,05ºC erwartet, während die Temperatur in der Nacht auf 10,93ºC sinkt. Eins ist sicher: Der 27. Februar in Cala Millor wird uns in puncto Temperatur sicher nicht langweilen!

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Bei der Planung Ihres Tages in Cala Millor ist es wichtig, auch die gefühlten Temperaturen zu berücksichtigen. Sie beginnen morgens mit 8,34ºC, steigen tagsüber auf 13,37ºC und sinken nachmittags und abends leicht auf 12,19ºC bzw. 9,93ºC. Damit ist der 27. Februar ein Tag, an dem man sich auf die natürlichen Wetteränderungen einstellen muss.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor

Nicht nur die Temperaturen machen das Wetter aus. Der Atmosphärendruck in Cala Millor wird an diesem Tag 1021 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit 65%. Ein leichter Wind von 4,81 m/s erwartet uns, mit Böen von bis zu 5,44 m/s, wehend aus Richtung 195º. Die Wolkendecke wird etwas dichter sein und 100% erreichen, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%. Also trotz der Wolken, können Sie Ihren Tag in Cala Millor trocken genießen!

Zögern Sie also nicht, Ihren Ausflug nach Cala Millor zu planen. Vergessen Sie aber nicht, sich warm zu kleiden und die Schönheit des wechselhaften Wetters in vollen Zügen zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Cala Millor!