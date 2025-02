Willkommen zu unserer tagesaktuellen Wettervorhersage für das malerische Städtchen Port d'Andratx auf der Baleareninsel Mallorca. Heute beschäftigen wir uns mit den Wetterbedingungen für den 27. Februar 2025. Bei uns finden Sie detaillierte Informationen über die Temperaturen, das thermische Gefühl, Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit sowie Wind und Wolkendecke, alles für Ihren perfekten Tag in Port d'Andratx.

Temperaturen: Ein mildes Spiel zwischen Hoch und Tief

Erwarten Sie heute eine milde Brise, mit einer minimalen Temperatur von 13.19ºC und einem maximalen Hoch von 14.56ºC. Dia Tag bricht mit frischen 13.55ºC am Morgen an, steigt auf 14.56ºC tagsüber und kühlt am Nachmittag auf 13.83ºC ab. Der Tag schließt mit 13.19ºC in der Nacht. Kein großer Temperatursprung, aber ideal für einen angenehmen Winterspaziergang.

Gefühlte Temperaturen: Subtile Nuancen des Wärmeempfindens

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, sollte das thermische Gefühl nicht unterschätzt werden. Ihr Körper wird die morgendliche Frische mit 12.92ºC wahrnehmen, eine leichte Erwärmung auf 13.85ºC während des Tages spüren, dann eine Senkung auf 13.04ºC am Nachmittag und schließlich die nächtliche Kälte mit 12.37ºC. Vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Jedes Detail zählt

Bei einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68% fühlt sich der Tag relativ stabil an. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.43m/s aus der Richtung 234º und wird in Böen sogar bis auf 5.83m/s ansteigen. Die Wolkendecke präsentiert sich stur bei 100%, aber interessant ist, dass die Regenwahrscheinlichkeit trotz der vollständigen Wolkendecke bei 0 liegt. Es zeigt uns wieder einmal die wunderbare Unvorhersehbarkeit der Wetterphänomene.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kommende Tag in Port d'Andratx sanft, aber mit einem frischen Charakter verspricht. Es mag wolkenverhangen sein, aber die Chance auf Regen ist nicht gegeben. Ideal für all diejenigen unter Ihnen, die die Schönheit der Natur auch an einem leicht bewölkten Tag zu schätzen wissen.